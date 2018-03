ANCONA - Ribaltone doppio. Dall’urna del campionato di Serie D escono fuori due sorprendenti sconfitte nella 28ª giornata del girone F segnata anch’essa dalla scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina morto nella notte in un albergo di Udine, prima della partita di campionato. Rinviate tutte le partite di Serie A e B, oltre a Fermana-Vicenza di Serie C prevista domani, la quarta serie nazionale è comunque scesa in campo ricordando Astori con un minuto di raccoglimento prima di ogni gara.



Nel girone F perde 1-0 il Matelica ad Agnone, in Molise, a causa di una rete segnata all’8’ dal classe ‘95 Edoardo Ceria. Fa altrettanto la Vis Pesaro, seconda in classifica a -4 dai matelicesi, battuta 1-0 a Grottammare dal Monticelli. A segno Galli al 55’, poi Marani ha parato un rigore a Olcese: è il quarto penalty stagionale neutralizzato dal portiere degli ascolani. Sono invece tre i gol realizzati nel derby Sangiustese-Jesina, terminato 2-1: a segno, come all’andata l’under italomarocchino Cheddira per i calzaturieri, immediato il pareggio dei leoncelli con Gremizzi, poi nel secondo tempo il nuovo vantaggio dei padroni di casa con un rigore di Tascini. Sono queste le uniche marchigiane scese in campo, in seguito al secondo rinvio di tutti i campionati dilettantistici causato dall’ondata di neve ormai passata. Le partite di Castelfidardo, Fabriano Cerreto e Recanatese, relative al girone F di D, sono state rinviate. Nell’anticipo del sabato il San Nicolò è stato battuto 4-3 in casa dall’Aquila.



28ª giornata: San Nicolò-L’Aquila 3-4 (10’ Tiboni, 53’ Mozzoni, 67’ Bontà; 15’ e 55’ De Iulis, 60’ Boldrini, 72’ Sieno); Agnonese-Matelica 1-0 (8’ Ceria); Francavilla-San Marino 1-1 (64’ Nappello, 66’ Banegas); Monticelli-Vis Pesaro 1-0 (55’ Galli); Sangiustese-Jesina 2-1 (17’ Cheddira, 23’ Gremizzi, 63’ su rigore Tascini); Nerostellati-Vastese 0-2 (25’ Leonetti, 82’ Stivaletta); Campobasso-Recanatese rinviata al 10/3; Castelfidardo-Avezzano rinviata all’11/3; Fabriano Cerreto-Pineto rinviata al 21/3.



Classifica: Matelica 60, Vis Pesaro 56, Avezzano 43, Vastese 43, Castelfidardo 42, L’Aquila 41, San Marino 39, Francavilla 39, Sangiustese 38, Pineto 37, Campobasso (-4) 36, San Nicolò 28, Agnonese 27, Jesina 25, Recanatese 25, Monticelli 21, Fabriano Cerreto 18, Nerostellati 8.

