C'è anche il giovane portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, tra i maturandi del 2018. 'Giggio', infatti, è pronto a diplomarsi in ragioneria dopo le polemiche dello scorso anno, quando aveva disertato l'esame di maturità per andare in vacanza a Ibiza dopo gli Europei Under 21.









Classe 1999, Donnarumma sosterrà la maturità presso l'istituto paritario Leonardo Da Vinci di Vigevano. L'anno scorso avrebbe potuto diplomarsi da privatista, ma alla fine decise di non presentarsi all'esame di maturità scatenando diverse polemiche. Per permettergli di svolgere le prove scritte, in concomitanza con le gare dell'Europeo Under 21, gli orali erano stati interrotti, ma alla fine Donnarumma non si presentò, mandando su tutte le furie la commissione d'esame, che parlò di una grave mancanza di rispetto nei confronti dell'istituto e degli altri maturandi.



Quest'anno, invece, Donnarumma ha deciso di rinviare le vacanze e concentrarsi sullo studio. Il giovane portiere del Milan, uno dei più ambiti nel mercato internazionale, ha intenzione di diplomarsi prima di un eventuale trasferimento all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA