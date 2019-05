di Ida Di Grazia

Grave lutto per Max Biaggi. Il papà Pietro Biaggi, 77 anni, è morto a Roma mentre il figlio, ex pilota e ora team manager della squadra Max Racing Team in Moto, era impegnato in Francia nel weekend di Le Mans. «Non mi hai aspettato Papà, volevo abbracciarti per l'ultima volta», ha scritto Biaggi su Instagram in quello che è un commovente urlo di dolore.









Biaggi è arrivato questa mattina presto a Roma ed ha affidato il suo dolore ad un'immagine molto commovente di lui che tiene la mano al padre su Instagram: «Non si è mai pronti per questo! Ma ora più che mai io , non lo sono proprio.Ho provato invano ad arrivare in tempo ma ho fallito.chissà se riuscirò mai a perdonarmelo ........ ma conoscendomi bene lo escluderei. Tu per me ci sei stato sempre e io avrei dovuto essere lì al tuo fianco. Ho una voragine nel cuore. Come vorrei che oggi non fosse oggi. Perdonami. Sei e rimarrai sempre il mio Eroe Massimiliano».Oggi e domani, le moto del Max Racing Team correranno col nastro nero sulla carena in segno di lutto.

