Biaggi sorridente per i figli dopo la morte del padre. Il messaggio che commuove

Max Biaggi provato dal lutto per la morte del padre, ma sempre con il sorriso stampato in volto per i suoi figli. Oggi, ad appena un giorno dalla morte di Pietro Biaggi, Max è volato a Monaco per la Prima Comunione della figlia Ines e ha pubblicato su Instagram alcune storie con la bambina.

In una non ha mancato di rivolgere un pensiero al padre: «Manchi solo tu Pa», ha scritto.



Ma è in un post con una foto che Max Biaggi fa trapelare il dolore che si porta dentro. Si tratta di uno scatto in compagnia del figlio Leon.







«Io e Te che forza che mi dai! aspettiamo Ines x la comunione», scrive il pilota, e in tanti apprezzano il suo sforzo di mostrarsi sorridente nonostante la grave perdita.



