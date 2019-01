Mercato bollente ma oggi l'Ascoli vuol provare a battere il Perugia

ASCOLI - Mercato, novità, campionato e un mare di motivi di interesse. Grande attesa ad Ascoli per la sfrida di questo pomeriggio (il via alle ore 15) con i bianconeri di Vivarini che sfidano il Perugia mentre dal mercato continuano ad arrivare notizie e indiscrezioni di grande interesse. Ma oggi bisogna pensare al campo, ai gol e magari alla vittoria con un eventuale pieno che consentirebbe all'Ascoli di superare in classifica gli umbri e di avvicinare ancora di più la zona playoff.

