Obiettivo terzino destro. Ufficializzato l'acquisto di Matteo Politano (25 milioni tra prestito e diritto di riscatto con il cartellino di Odgaard al Sassuolo, 5 anni di contratto a 1,5 milioni a stagione più bonus per l'esterno offensivo) e raggiunto il traguardo dei 45 milioni per il fair play finanziario con la giostra delle plusvalenze, il ds Ausilio focalizza le proprie attenzioni su Vrsaljko, davanti a Aleix Vidal, Piccini e Zappacosta per il post-Cancelo. Anche il Napoli, in ansia per le condizioni di Ghoulam, segue il versatile esterno croato, ma i nerazzurri vogliono accelerare: presto ci sarà il nuovo incontro tra il ds Ausilio e il procuratore dell'ex Sassuolo. Servirà invece la partenza di uno tra Candreva e Karamoh per convincere il Bordeaux a cedere, a determinate condizioni, il ribelle Malcom (non si è presentato venerdì al ritiro della sua squadra). Scatenata anche la Fiorentina: è stato trovato l'accordo con il Tolosa (9 milioni di euro più bonus) per il talentuoso portiere Lafont (classe '99) e con l'agente di Pasalic, che cura anche gli interessi di un altro obiettivo dei viola, Marko Pjaca. Tornando ai portieri, Buffon ha salutato la Juventus sui profili social. A breve verrà annunciato dal Psg: contratto di un anno con opzione per un'altra stagione.

