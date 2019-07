SAN BENEDETTO - «Per noi difensori avere come allenatore una persona di carisma e dal passato importante come Paolo Montero sarà un vantaggio in più». Mirko Miceli, all’alba della sua terza stagione con la Samb, ha un approccio molto positivo: «Non potremo che imparare da lui e sarà bello carpirgli i segreti di tanti anni di esperienza ad altissimo livello. Mi metto a sua completa disposizione perché credo che con noi sarà giustamente esigente».



Nel ritiro di Roccaporena i rossoblù stanno iniziando a conoscersi. Miceli, 28 anni, cosentino, è alla sua terza stagione con la Samb e finora ha disputato 57 partite in rossoblù, mettendo a segno 4 reti. La sua prima esperienza calcistica l’ha avuta in Belgio nel 2009 con il Royal Union Saint-Gilloise. «Vogliamo fare tutti un buon lavoro per presentarci bene all’inizio della nuova stagione - dice il difensore calabrese -. Obiettivi non ce ne poniamo, se non quello di dare sempre il massimo, impegnandosi per fare ciò che il mister vuole da noi, iniziando dal mettere in pratica il suo modo di giocare, visto che ha dichiarato di volere una squadra che pratichi un gioco intenso».



