Schumacher Jr debutta in Ferrari come papà: oggi in pista in Bahrain

Mick Schumacher è sceso in pista questa mattina sulla Ferrari SF90 nei test del Bahrain. Dopo la delusione per lo sfortunato Gp del Bahrain, vinto dalle Mercedes, è il giorno del figlio del sette volte campione del mondo, 12 anni e mezzo dall'ultimo Gp del padre Michael con la rossa, che ha fatto il suo debutto alla guida della Ferrari.

Il pilota tedesco della Ferrari Driver Academy, che corre attualmente in Formula 2 con il team Prema, è sceso in pista poco prima delle 9 italiane. Domani sarà al volante della vettura del team Alfa Romeo Racing.





