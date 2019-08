Una notizia che riempie il cuore di gioia: Sinisa Mihajlovic, dopo 40 giorni ininterrotti di ospedale per la prima parte delle cure contro la leucemia, stasera andrà in panchina per guidare il suo Bologna nell'esordio di campionato in serie A in trasferta allo stadio Bentegodi contro il Verona. Promessa mantenuta da parte del tecnico rossoblù che nei giorni scorsi aveva promesso ai suoi ragazzi che li avrebbe guidati nella prima di campionato.







Negli occhi e nella mente di tanti sportivi ci sono ancora le sue lacrime nel giorno in cui in conferenza stampa ha dato a tutti la notizia della sua malattia, che in questo periodo ha combattuto con estrema forza e determinazione.

