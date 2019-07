Mihajlovic in ospedale, comincia in anticipo la sua battaglia contro la leucemia

Sinisa Mihajlovic, dopo il drammatico annuncio della malattia in conferenza stampa, è stato ricoverato oggi, con un giorno d'anticipo, per iniziare le terapie contro la leucemia che l'ha colpito.



Il tecnico del Bologna, che inizialmente doveva essere ricoverato domani nel reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola, ha deciso di anticipare i tempi. Lo ha reso noto il club felsineo, che ha fatto sapere come la decisione di Sinisa Mihajlovic sia giunta in accordo con lo staff medico del club e con gli specialisti dell'ospedale bolognese.



Sabato, in una conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic aveva annunciato di essere affetto da leucemia. Il medico sociale del Bologna aveva spiegato che la diagnosi è stata molto precoce.

