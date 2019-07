Mihajlovic: «Ho la leucemia, vincerò questa sfida». Sabatini: «Continuerà ad allenare il Bologna». Conferenza stampa in diretta

Sinisa Mihajlovic: «Ho la leucemia, so che la vincerò». Ma non abbandonerà la panchina del Bologna, contiunerà ad allenare. La notizia ha scosso il mondo del calcio e non solo. Lo stesso allenatore serbo dal centro tecnico di Casteldebole racconta la sua malattia e la sua scelta. Walter Sabatini conferma: «Resterà l'allenatore del Bologna»​.



16.54 La conferenza stampa si chiude con un lungo applauso dalla sala e con un pollice alzato del mister del Bologna.



16.49 Sinisa Mihajlovic: È vero sto bene, sono solo incazzato.



16.46 Il medico sociale del Bologna: Questo è un problema che è nato il giorno prima del ritiro. Abbiamo avuto il sospetto importante che si trattasse di questa patologia. Il giorno dopo grazie al policlinico di Bologna abbiamo avuto subito il risultato dell'esame midollare e siamo riusciti a capire che purtroppo si trattava di una leucemia acuta. Venti anni fa non si poteva nemmeno parlarne, oggi guarire completamente è possibile. Si parla di un allenatore che può allenare, che può decidere la formazioni. Ci saranno dei momenti in cui sarà lontano dalla squadra per le terapie. Il mister sta bene. Deve continuare ad allenare. Sappiamo la diagnosi ma non sappiamo ancora il tipo preciso di leucemia. Non sappiano quanto tempo ci vorrà, speriamo sia un percorso corto ma sicuramente arriveremo in fondo. Quando vincerà questa battaglia sarà più forte di prima.



16.45 Sinisa Mihajlovic: Faccio un appello a tutti alla prevenzioni. Io posso assicurarvi che questa la vincerò. Nella vita nessuno mi ha regalato nulla e dopo questa sarò un uomo migliore.



16.41 Sinisa Mihajlovic: A febbraio ho fatto esami ed era tutto apposto. Fino a fine maggio ho giocato a padel. Non ho nessun sintomo, non ho stanchezza. Non ho bolle rosse. Non ho nulla. Mio padre è morto di cancro e faccio sempre esami. Se non avessi fatto questi esami non avrei trovato nulla. Magari tra sei mesi o un anno avrei scoperto la leucemia. Nessuno di noi deve pensare di essere indistruttibile. Perché poi quando ti succede è una botta tremenda. L'unica tua speranza è di aver anticipato il problema. Perché se lo scopri dopo due mesi o dopo un anno è tutta un'altra cosa. Io fortunatamente ho fatto questi controlli, sono stati bravi i dottori. Può succedere a tutti. È giusto prevenire, perché in un momento ti cambia tutto.



16.40 Sinisa Mihajlovic: Voglio ringraziare la società e la mia famiglia. Io questa sfida la vinco ma ho bisogno di persone che mi vogliono bene. Ho avuto questa dimostrazione. Ho pianto molto, ma non mi piace qualcuno che mi vede e piange. Non devo fare pena a nessuno. Io sto bene.



16.37 Sinisa Mihajlovic: So che la sconfiggerò, è una malattia attaccabile, ci vorrà un po' di tempo ma il medico ha detto che si guarisce. Non sono lacrime di paura, non ho paura della malattia. Dobbiamo attaccarli alti in campo e fare gol. Io devo usare la stessa tattica che mi piace giocando a calcio. Io questa sfida la vincerò. Per tutti quelli che mi vogliono bene. Per me.



16.33 Sinisa Mihajlovic: Ho fatto di tutto per stare peggio di Sabatini che è stato male. Ho chiesto questa conferenza stampa, ho chiesto anche riservatezza perché volevo io dare la notizia a tutta la gente. Purtroppo o per fortuna abbiamo fatto alcuni esami dove si sono scoperte alcune anomalie che non c'erano quattro mesi fa. Questa è la verità: abbiamo detto che avevo la febbre, mia moglie dentro di se non ci ha creduto. Ho la leucemia. EÈ stata una bella botta. Ho passato tutta la notte a riflettere e a piangere.



16.31 Walter Sabatini: Il mister ha deciso di incontrare la stampa per informare tutti sulla sua situazione. Gli siamo vicini io e Di Vaio ma idealmente qui presente c'è tutta la società. Quest'uomo è il nostro conduttore e terrà in mano il Bologna fino al termine del contratto. Sconfiggerà la sua malattia e saremo sempre al suo fianco. Resterà l'allenatore del Bologna.



«Sinisa non mollare, Bologna è con te». È il testo dello striscione affisso a Casteldebole quest'oggi dai tifosi del Bologna. Un messaggio di sostegno al tecnico rossoblù, Sinisa Mihajlovic, che oggi, alle 16.30, dovrebbe annunciare la sua rinuncia alla panchina per motivi di salute.

