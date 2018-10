Milan-Betis Siviglia alle 18.55 La Diretta Gattuso cerca il riscatto

Sei punti in due partite sinora conquistati in Europa League dal Milan, che può dunque guardare con maggiore ottimismo al doppio confronto con la rivale sulla carta più temibile nel Girone F: allo stadio Meazza i rossoneri riceveranno infatti il Betis Siviglia, formazione di ottimo livello e attualmente in seconda posizione a quota 4, dopo il secco 3-0 rifilato al Dudelange.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: -

BETIS SIVIGLIA: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA