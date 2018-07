di Salvatore Riggio

l Milan potrebbe essere riammesso in Europa League. Filtra ottimismo al Tas di Losanna che tra meno di una o due ore ufficializzerà la sentenza, accogliendo di fatto il ricorso del club di via Aldo Rossi dopo che il 27 giugno la Camera Giudicante dell'Uefa lo aveva escluso. Adesso il Milan tornerà alla Camera Investigativa e andrà incontro a diverse sanzioni (limitazione della rosa o blocco del mercato) per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA