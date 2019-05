Bufera Milan, Bakayoko si rifiuta di entrare: Gattuso si infuria

Un battibecco tra Gattuso e Bakayoko anima la panchina del Milan durante il posticipo con il Bologna. Al 26' Biglia chiede il cambio per un colpo alla schiena, Gattuso invita Bakayoko ad entrare ma - da quanto si è potuto intuire - il francese chiede tempo per ultimare il riscaldamento. Gattuso si infuria, fa segno «ci vediamo dopo» al francese e inserisce José Mauri, che non gioca dal 21 gennaio. Il Milan è reduce da cinque giorni di ritiro per il ritardo di Bakayoko all'allenamento di mercoledì scorso.

