Il Milan batte il Barça grazie ad Andrè Silva, Gattuso: «Ottimo spirito di squadra»

Si chiude con una vittoria la tournée americana del Milan di Rino Gattuso. A Santa Clara, i rossoneri hanno sconfitto per 1-0 il Barcellona con un gol di André Silva nel recupero del secondo tempo.



Gattuso

«Ci teniamo stretti questa vittoria, anche se dal punto di vista della qualità abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle due partite precedenti con Manchester e Tottenham. Abbiamo avuto il merito di essere rimasti in partita, mi piace lo spirito di questi ragazzi». Rino Gattuso commenta così la prestazione del suo Milan, che ha chiuso la tournée americana con una prestigiosa vittoria a fil di sirena contro il Barcellona. «Abbiamo sofferto, ma sapevamo che avremmo dovuto fare una partita così», dice Gattuso ai microfoni del canale tematico rossonero. «Ma ieri avevo detto che volevo vedere qualcosa di interessante a livello tattico e a tratti l'ho visto, siamo stati fortunati perché potevamo prendere gol ma siamo stati bravi a rimanere in partita. Il rammarico più grande è che si poteva giocare con più qualità, ma non c'era la gamba brillante per ribaltare l'azione», evidenzia il tecnico rossonero, che si dice comunque «soddisfatto del lavoro fatto nell'ultimo mese. »È stata una partita difficile, ma sono contento perché l'avevamo preparata così, siamo stati bravi e ordinati. Deve bruciare quando si perde e lo avevo chiesto l'altro giorno contro il Tottenham, oggi questo si è toccato con mano«. Gattuso si sofferma infine sulla prestazione di André Silva impreziosita dal gol-vittoria: »È un giocatore importante, l'anno scorso ha avuto grandissime difficioltà ma ha grandi margini di miglioramento e lavora anche troppo, più di quello che deve fare. Trovare il gol con continuità lo può aiutare a sbloccarsi«.

