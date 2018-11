di Salvatore Riggio

Rino Gattuso fa la conta sui «sopravvissuti» di Siviglia. Il Milan è in piena emergenza in vista di domenica contro la Juventus. A Milanello è una corsa contro il tempo per recuperare Higuain, assente col Betis e con tantissima voglia di esserci contro la sua ex squadra. Il suo recupero è fondamentale per i rossoneri, anche perché Cutrone è stato visto lasciare lo stadio Benito Villamarìn un po' malconcio, zoppicando. Ma nei pensieri di Gattuso non c'è soltanto il Pipita perché in Spagna sono usciti anzitempo sia Musacchio (dopo un durissimo scontro con Kessie) sia Calhanoglu. Entrambi saranno valutati oggi per capire se saranno arruolabili. Il tecnico rossonero è ottimista per il difensore ed è in apprensione per il centrocampista turco. Così come lo è per Bonaventura, che potrebbe però andare in panchina e stringere i denti. In mediana si va verso le conferme di Kessie (ma anche l'ivoriano non è in splendida forma, anzi) e Bakayoko. Il francese è ancora il lontano giocatore ammirato con le maglie di Monaco e Chelsea. L'unica buona notizia arriva da Calabria: il terzino è vicino al rientro. Per rinforzare la rosa servono un difensore e un centrocampista (Biglia è out quattro mesi): Benatia e Paredes i due nomi sulla lista di Leonardo e Paolo Maldini.

