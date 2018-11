Cure e terapie nel giorno di riposo per Gonzalo Higuain. L'attaccante del Milan, uscito al 35' del primo tempo nel posticipo contro l'Udinese per un problema alla schiena, verrà monitorato costantemente dallo staff medico rossonero e valutato giorno dopo giorno. L'argentino, secondo quando filtra, resta a rischio per la trasferta di giovedì contro il Betis, ma farà di tutto per recuperare in tempo per domenica sera, quando i rossoneri ospiteranno a San Siro la Juventus, contro cui Higuain spera di segnare da ex con il dente avvelenato. A Milanello lavorano anche altri infortunati eccellenti: Calabria e Calhanoglu dovrebbero essere convocati giovedì sera per Siviglia, in quello che potrebbe diventare uno snodo cruciale per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

