Milan-Napoli 0-0 La Diretta Cori anti-napoletani prima della gara

Va in scena a San Siro di sabato sera alle ore 20.30 uno dei due big match della 21a giornata di Serie A, la sfida tra Milan e Napoli: obiettivi diversi per le due compagini in questo torneo, con i partenopei, reduci dalla vittoria casalinga con la Lazio, secondi in classifica e all'inseguimento della capolista Juventus e i rossoneri in piena lotta per la conquista finale del 4o posto e della conseguente qualificazione in Champions League per il prossimo anno.



«Noi non siamo napoletani», «Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, Napoli m..., Napoli colera, sei la rovina dell'Italia intera»: con questi cori - provenienti dalla Curva Sud di San Siro - di discriminazione territoriale inizia la sfida Milan-Napoli, in teoria la partita del riscatto dopo la pagina vergognosa dei cori razzisti contro Koulibaly durante Inter-Napoli di un mese fa.



Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

Panchina: A. Donnarumma, Plizzari, Laxalt, Abate, Conti, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Piatek, Castillejo, Borini.

Napoli: Ospina, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne, Mertens, Milik. All. Ancelotti.

Panchina: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Diawara, Hamsik, Ounas, Verdi.

