di Eleonora Trotta

Samu Castillejo, attaccante esterno spagnolo, è il quarto acquisto del nuovo Milan. Ma potrebbe non essere l'ultimo, perché il dt Leonardo lavora ad un un altro 'colpo': Diego Laxalt. L'esterno uruguaiano è finito ieri nei dialoghi tra Genoa e Milan, durante l'incontro con Perinetti. I rossoblu lo hanno offerto per coprire il pagamento di Lapadula. Ha una valutazione di circa 11 milioni di euro e in questa sessione è stato già trattato dallo Zenit.

A pochi giorni dal gong di calciomercato, si muovono anche le altre. E gli obiettivi sono decisamente prestigiosi. L'ad Carnevali, per esempio, è stato in Spagna per portare avanti l'operazione Marlon: sul tavolo 12 milioni di euro per il cartellino abbinata ad una proposta interessante per il difensore. Dal Sassuolo al Frosinone: il club laziale studia l'affondo per Joel Campbell, attaccante costaricano dell'Arsenal. Offerti tre anni di contratto.

Allarme in casa Atalanta, dove il tecnico Gasperini ha minacciato le dimissioni: «Il mercato è stato triste, per questo la squadra è in difficoltà. Sono arrivati tanti giovani, non ancora pronti».

