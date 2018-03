Milan, visite mediche per Reina: ecco tutti i dettagli dell'operazione

Pepe Reina ha approfittato della trasferta milanese per sostenere, oggi, le visite mediche con il Milan. In scadenza di contratto nel 2018, il portiere spagnolo ha accettato, lo scorso novembre, la proposta rossonera (biennale con un'opzione per un'altra stagione a circa 3 milioni a stagione), dopo un lungo corteggiamento dell'ad Fassone. Il Napoli ne era al corrente.

