Lucas Paquetà indosserà presto, già da gennaio, la maglia del Milan. Ne sono sicuri in Brasile, e sarebbe il primo colpo verdeoro della gestione Elliott e di Leonardo, lui già abituato in passato a segnalare potenziali crack tra i suoi connazionali al club rossonero, da Thiago Silva a Kakà.



Flamengo, classe 1997, di cui in Brasile si parla un gran bene, secondo GloboEsporte.com passerà dal Flamengo al Milan (sempre restando dunque in colori rossoneri) per una cifra vicina ai 35 milioni di euro più bonus: la trattativa, secondo il sito, sarebbe stata condotta in prima persona proprio da Leonardo, che avrebbe così battuto la concorrenza del Barcellona e del Paris Saint-Germain, che erano forti su di lui. La stellina del, classe 1997, di cui in Brasile si parla un gran bene,(sempre restando dunque in colori rossoneri) per una cifra vicina aipiù bonus: la trattativa, secondo il sito, sarebbe stata condotta in prima persona proprio da Leonardo, che avrebbe così battuto la concorrenza dele del, che erano forti su di lui.

Lucas Paquetá já realiza exames médicos neste momento com representantes do Milan em clínica na zona oeste do Rio de Janeiro. Procedimento é padrão para que a venda seja oficializada em breve por italianos e pelo Flamengo #gefla — Cahê Mota (@cahemota) 10 ottobre 2018

In Brasile si parla anche della visita a Milano del CEO del Flamengo, Bruno Spindel, per chiudere l'affare il prima possibile. Il giornalista di GloboEsporte.com Cahe Mota, sul suo profilo Twitter, si sbilancia e parla addirittura di visite mediche in corso in Brasile per il giocatore con i medici del Milan.

Inutile che vi dica chi mi abbia dato la dritta su Paqueta. 😀 pic.twitter.com/bGgq70gvuo — Louis Girardi®️ (@Lu_giWhite) 10 ottobre 2018

Paquetà, dotato di un vellutato piede sinistro, è un centrocampista offensivo o trequartista a cui piace giocare in mezzo al campo o dietro il centravanti, e svaria in posizione centrale e sulla fascia sinistra. Ha anche un ottimo colpo di testa: nel recente match contro il Corinthians, nel quale ha messo a segno una doppietta, ha segnato il primo gol proprio di testa su calcio d'angolo.

Già nella sua prima conferenza stampa al Milan, a chi gli chiedeva se avesse in serbo qualche colpo dal Brasile, Leonardo aveva detto:

"Per fare un altro Kakà devi seguirlo per un anno, sapere cosa mangia, cosa pensa, cosa sogna, della famiglia. Se capita, se si riesce a fare una scelta così precisa che può entrare e andar bene, magari..." #Paqueta pic.twitter.com/6Z0CepE0X0 — Felix (@IlReDellEst) 10 ottobre 2018

«È difficile individuare un giovane già pronto, bisogna seguirlo per un anno, un anno e mezzo. Conoscere la famiglia, sapere cosa mangia, cosa sogna». E chissà che Leonardo non abbia individuato proprio in lui il colpo per il Milan del futuro.

