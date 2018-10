Milan-Samp e poi Napoli-Roma: domenica un finale mozzafiato

ROMA - Goisce ancora la Juve grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, si risolleva l'Atalanta mentre Torino e Fiorentina si dividono la posta in palio. E oggi riflettori puntati sul Milan prima del big-match serale del San Paolo con il Napoli che sfida la Roma.



CAGLIARI-CHIEVO (ore 15)



Il Cagliari, che viene dal bel pareggio di Firenze nel match della scorsa settimana, per consolidare la distanza dalla zona più calda della classifica; il Chievo, reduce dal pesantissimo 1-5 subito al Bentegodi dall'Atalanta, per tentare di raddrizzare una situazione che dopo nemmeno un quarto di torneo sembra già compromessa: questi i motivi di interesse della sfida di oggi in Sardegna tra le due compagini.



GENOA-UDINESE (ore 15)



Il Genoa torna a giocare quest'oggi a Marassi, dove il tecnico Juric fa il suo esordio stagionale dopo aver rimpiazzato Ballardini nel corso della sosta per le nazionali: ospite dei rossoblù è l'Udinese, reduce dalla batosta subita in casa col Napoli e bisognosa di punti per tenere a distanza la zona più calda della classifica. E domani sera si gioca Lazio-Inter.



SPAL-FROSINONE (ore 15)



SPAL e Frosinone si sfidano quest'oggi pomeriggio al Paolo Mazza in una sfida densa di significati per entrambe le compagini: i padroni di casa, reduci dalla splendida vittoria in casa della Roma, con i 3 punti si avvicinerebbero notevolmente alla parte alta della classifica, mentre i ciociari cercano ancora la prima vittoria stagionale dopo i soli 2 punti raccolti finora.



MILAN-SAMPDORIA (ore 18)



Il Milan cerca il riscatto, dopo il derby perso la scorsa settimana nei minuti di recupero che brucia ancora, e ospita questo pomeriggio a San Siro la Sampdoria nella gara delle ore 18. I blucerchiati vengono invece dal pareggio casalingo per 0-0 con il Sassuolo nel posticipo del lunedì sera e cercano punti per tenersi stretti il 5º posto in classifica occupato prima dell'inizio di questa giornata di campionato.



NAPOLI-ROMA (ore 20,30)



Napoli e Roma si affrontano al San Paolo nel posticipo domenicale: una sfida che vede le due compagini arrivare, per quanto concerne il campionato, con stati d'animo opposti: i padroni di casa sono lanciati all'inseguimento della Juventus capolista, i giallorossi sono invece chiamati ad uscire dalla mini crisi causata dall'inaspettata sconfitta casalinga con la SPAL subita nello scorso turno di campionato.



