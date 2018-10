«Credo che entro la fine dell'anno conosceremo» la sanzione della Uefa. È la previsione del presidente del Milan, Paolo Scaroni, secondo cui «difficilmente saremo assolti: siamo stati graziati dall'esclusione dall'Europa League e il nostro caso è stato rinviato agli stessi giudici che ci avevano condannato, per una pena proporzionata alle nostre trasgressioni. È difficile che non prendano provvedimenti. Non è necessario che siano pecuniari, ma ci saranno». Per questo il Milan ha accantonato a bilancio circa 18 milioni di euro, ha chiarito Scaroni durante l'assemblea dei soci, e rispondendo a una domanda dei piccoli azionisti non ha confermato l'esistenza di accordi con Fininvest per l'indennizzo in caso di esborsi oltre i 3 milioni legati alle violazioni del fair play finanziario. «Anche se ci fossero queste intese non ne beneficerebbe il Milan ma il suo proprietario, la Rossoneri Sport Investment», ha detto Scaroni, spiegando poi che «in attesa della sentenza, la Uefa, come può fare, ha congelato i nostri ricavi frutto dell'Europa League, a oggi circa 2.5 milioni».

