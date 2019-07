di Loris Alba

A Gwangju è tutto pronto per l’ultima giornata di gare dei Mondiali di nuoto 2019. Al Nambu Acquatic Center verranno infatti disputate le ultime otto finali che assegneranno le ultime medaglie e i titoli iridati. L'attenzione dei tifosi, ovviamente, è incentrata sugli italiani in finale oggi domenica 27 luglio







In Corea del Sud si chiude il programma di gare con l’ultima giornata in vasca: quattro batterie nelle prime ore della mattinata italiana e poi una serie di finali al cardiopalma a partire dalle ore 13. Nel pomeriggio, alle 15.45, la cerimonia di chiusura della manifestazione.



L'attesa ovviamente, è tutta per Gregorio Paltrinieri, impegnato nei 1500 sl. SuperGreg, reduce dall'oro giunto alla fine di una gara dominata negli 800 sl, è pronto a bissare e ad arricchire il medagliere italiano della spedizione coreana. Il gigante di Carpi cerca il terzo oro mondiale consecutivo nella specialità e, dopo Federica Pellegrini, potrebbe diventare il primo azzurro con 2 ori individuali nella stessa edizione di una rassegna iridata.

Impegnato nei 1500 anche un altro azzurro: Domenico Acerenza.



Una straordinaria sorpresa nella giornata conclusiva potrebbe poi arrivare dalla 14enne tarantina Benedetta Pilato. La giovanissima azzurra, impegnata nei 50 rana, ha già fatto registrare il record italiano in 29"98 ed è pronta a stupire. In semifinale, la Pilato ha conquistato il terzo posto (in 30''17) proprio davanti alla connazionale Martina Carraro (ugualmente qualificata per la finale) ed è pronta a scendere in vasca per scrivere la storia nella gara di domani.



GLI ITALIANI IN FINALE DOMENICA 28 LUGLIO

FINALE 50 metri dorso maschiliFINALE 50 metri rana femminiliFINALE 1500 metri stile libero maschiliFINALE 50 metri stile libero femminiliFINALE 400 metri misti maschiliFINALE 400 metri misti femminiliFINALE 4X100 metri misti staffetta maschileFINALE 4X100 metri misti staffetta femminile

