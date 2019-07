Sfuma al supplementare il possibile primo oro per l'Italia della scherma ai Mondiali in corso a Budapest. La squadra di fioretto femminile, il “dream team” composto da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo, è stata battuta dalla Russia per 43-42, grazie alla stoccata della campionessa iridata in carica, Inna Deriglazova, che al minuto supplementare ha beffato Elisa Di Francisca.

