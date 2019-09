ANCONA - Seconda giornata di campionato per il girone F della Serie D dopo l’anticipo felice del Porto Sant’Elpidio che ha vinto 3-0 a Sant’Arcangelo contro il Cattolica San Marino, confermandosi in vetta a punteggio pieno. La Recanatese sta vincendo 3-1 in casa contro l’Agnonese grazie a una doppietta di Pera e a una rete di Goretta, la Jesina sta vincendo 2-1 in Molise contro il Vastogirardi: a segno De Lucia e Villanova. Vola anche la Sangiustese che sta vincendo 4-1 in casa contro l’Avezzano grazie ai gol di Pezzotti e Mingiano e a una doppietta di Niane. È passato in vantaggio in trasferta anche il Tolentino che sta vincendo 1-0 a Fiuggi grazie a una rete di Lupo. L’unico derby in programma è Montegiorgio-Matelica, il cui punteggio si è sbloccato nel secondo tempo: a segno Titone e padroni di casa in vantaggio.



2ª giornata: Cattolica San Marino-Porto Sant’Elpidio 0-3 (Mandolesi, Ruzzier e Cuccù); Atletico Terme Fiuggi-Tolentino 0-1 (Lupo); Campobasso-Notaresco 0-1; Chieti-Pineto 2-0; Montegiorgio-Matelica 1-0 (Titone); Real Giulianova-Vastese 2-1; Recanatese-Agnonese 4-2 (Pera, Pera, Goretta, Minacori); Sangiustese-Avezzano 4-1 (Pezzotti, Mingiano, Niane, Gaeta, Niane); Vastogirardi-Jesina 1-2 (De Lucia, Mikhaylovskiy, Villanova).

© RIPRODUZIONE RISERVATA