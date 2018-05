ANCONA - La stagione nera del calcio dilettantistico ascolano è contrassegnata da quattro sonore

bocciature. Nel girone F di Serie D non è proseguita la favola del Monticelli, tornato dopo tre stagioni in

Eccellenza a causa del terzultimo posto e del distacco superiore ai 7 punti rispetto all’Agnonese sestultima.

In Eccellenza è durata un anno l’avventura del Ciabbino, precipitato in Promozione in virtù dell’1-3

rimediato dalla Pergolese nei playout. Non sono stati sufficienti la quartultima posizione, i continui cambi in

panchina (da Filippini a Cappellacci per tornare a Filippini) e l’ottima campagna acquisti invernale (presi

Mallus, Giovannini, De Vecchis e Aquino) per invertire la rotta di una matricola che ha pagato lo scotto del

noviziato nonostante l’organico ricco di giocatori dal passato illustre.



Una stagione sola ha visto protagonista in Promozione la Jrvs Ascoli, ultima nel girone B con appena 9 punti

conquistati frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 24 sconfitta e con la difesa perforata 72 volte. Nemmeno qui ha

prodotto risultati l’avvicendamento tecnico, con Zaini subentrato a Massi.



I dolori proseguono con il Borgo Solestà che ha collezionato la miseria di 4 punti nel girone H di Seconda

Categoria arrivando alla cifra tonda dei 100 gol subiti. Il disastro potrebbe essere completato dal Porta

Romana, penultimo nello stesso girone H di Seconda e obbligato a vincere nel playout di sabato 26 maggio

sul terreno del Castel Trosino Monticelli per evitare di completare un pokerissimo al contrario.

