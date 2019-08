Morto Bjorg Lambrecht, ciclista belga 22enne: ne dà notizia la sua squadra. Il giovane ciclista è rimasto coinvolto in una caduta al giro di Polonia. Bjorg Lambrecht, 22enne promessa del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa di oggi. Ne dà notizia su Twitter la sua squadra, la Lotto-Soudal.









The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019

I dirigenti e i corridori della Lotto-Soudal, non hanno ancora fatto dichiarazioni e si sono limitati a comunicare il decesso del giovane con un Twitter: “La più grande tragedia possibile. Riposa in pace Bjorg".Nel mondo del ciclismo, sono molte le dimostrazioni di dolore che si stanno diffondendo sui social network, in particolare da parte di altri corridori. Bjorg Lambrecht era considerato una promessa del ciclismo ed era atteso il suo debutto alla prossima Vuelta di Spagna, dove sarebbe partito tra i favoriti.

è stato su subito soccorso dopo la caduta, ma le sue condizioni sono subito apparse molto critiche. Verificato che non era possibile trasportarlo in elicottero, è stato portato via in ambulanza e ricoverato in un ospedale dove è morto. Inutili i tentativi di rianimarlo.

