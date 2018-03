Morto Beggio, storico presidente dell'Aprilia: scoprì Biaggi e Valentino

È morto a 73 anni Ivano Beggio, storico presidente dell'Aprilia. A darne l'annuncio con una nota i suoi stretti collaboratori. Beggio era malato da tempo e la sua morte è stata annunciata anche dal Comune di Noale: «Un nuovo lutto importante colpisce la nostra Cittadina. Ci ha lasciati anche il Patron Ivano».







L'ingegnere aveva trasformato la Casa di Noale in una azienda internazionale e aveva guadagnato innumerevoli successi, due nomi su tutti, quelli di Valentino Rossi e Max Biaggi. A ricordarlo anche il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani. «Il mondo piange Ivano Beggio, patron Aprilia, artefice del lancio di un marchio di eccellenza per le due ruote -scrive su Twitter-. Senza di lui non sarebbero nate le leggende di Rossi, Biaggi, Melandri, Locatelli e Poggiali. La sua storia va insegnata nelle scuole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA