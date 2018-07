Moto Gp, Pedrosa si ritira «La mia carriera finisce con questa stagione»

«L'anno prossimo non sarò in MotoGp, la mia carriera finisce con questa stagione e con la gara di Valencia«. Dani Pedrosa ha annunciato così l'addio all'attività agonistica dopo 18 anni nel motomondiale, tutti corsi in sella alla Honda. »È una decisione complessa perché questo è lo sport che amo. Avrei altre opportunità - ha aggiunto il pilota spagnolo, tre volte iridato - ma sento di non vivere più le gare con quell'intensità che c'era prima. Ora si apre un capitolo nuovo della mia vita«

