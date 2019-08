Sarà Marc Marquez (Honda) a partire in pole position nel Gp d'Austria classe MotoGp, che si disputa domani sul circuito dello Spielberg. Con il tempo di 1:23.027, lo spagnolo precede di 434 millesimi Fabio Quartararo con la Yamaha non ufficiale di 488 la Ducati di Andrea Dovizioso e di 496 Maverick Vinales con la Yamaha. Ottimo quinto tempo per “Pecco Bagnaia con la Ducati non ufficiale, mentre Valentino Rossi ha chiuso decimo, staccato di 790 millesimi da Marquez. Più indietro, solo 12/o, Danilo Petrucci, a oltre nove decimi.



Così Dovizioso. «Se Marquez proverà ad andare in fuga sin dall'inizio? Visto il passo gara ci proverà, sarebbe più facile vincere in questo modo. Noi abbiamo lavorato molto per la corsa e abbiamo un ottimo passo, vedremo domani cosa accadrà fino alla fine». Dà appuntamento alla gara di domani pomeriggio il pilota della Ducati Andrea Dovizioso che partirà dalla terza posizione in griglia nel Gp d'Austria nella classe “regina” alle spalle del pilota spagnolo e del francese Quartararo.





