«Siamo già arrivati a Valencia. Per noi sarà un weekend interessante perché Valencia è un circuito su cui di solito non siamo molto veloci, ma nelle ultime gare abbiamo visto alcuni miglioramenti». Lo dice Valentino Rossi a pochi giorni dall'ultima gara del motomondiale 2018, sul circuito 'Ricardo Tormò di Valencia. «In Malesia siamo stati andati forte per tutto il weekend e anche in gara aggiunge il pilota della Yamaha-. Sfortunatamente la gara non è finita bene, ma rimangono aspetti positivi. A Valencia cercheremo di fare del nostro meglio. Vorremmo finire la stagione con un risultato positivo. Poi ci saranno prove qui e a Jerez. Saranno settimane molto intense».

