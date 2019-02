Nella prima giornata di test Moto Gp sul circuito di Losail in Qatar, il più veloce è Maverick Vinales. Lo spagnolo, in sella alla Yamaha M1, gira in 1'55«051 precedendo il connazionale della Suzuki, Alex Rins (1'55»159) e il forlivese della Ducati Andrea Dovizioso (1'55«550). Quarto tempo per il ternano Danilo Petrucci (1'55»594), con la seconda moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale, che si lascia alle spalle Valentino Rossi (1'55«604), con l'altra Yamaha M1. Decimo tempo per il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda, Marc Marquez, a oltre 1» da Vinales.

© RIPRODUZIONE RISERVATA