«Abbiamo visto a Misano ciò su cui dobbiamo lavorare, quindi è su questo che ci concentreremo durante questo fine settimana, sebbene Aragon sia una pista storicamente difficile per noi». Valentino Rossi si prepara ad un fine settimana intenso, sulla pista spagnola dove si corre domenica. «Questa volta ci arriviamo dopo alcune buone gare . aggiunge il pilota Yamaha - Sicuramente dovremo lavorare sodo questo GP, ma speriamo di essere più competitivi di quanto lo siamo stati in passato». «Dopo il podio a San Marino mi sento molto più ottimista arrivando ad Aragon - aggiunge il suo compagno di squadra Maverick Vinales - Come ogni round spagnolo, questo GP è molto speciale per me perché i fan e l'atmosfera sono fantastici, e questa pista mi piace molto. Abbiamo fatto un buon lavoro nei round precedenti, quindi mi aspetto di essere veloce anche qui. Abbiamo visto il nostro potenziale migliorare sempre più da quando abbiamo iniziato la seconda metà della stagione, quindi penso che possiamo fare un buon lavoro».

