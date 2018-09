È di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di Aragon nella classe MotoGp. Lo spagnolo della Ducati, che centra la 69esima partenza al palo della carriera, gira in 1'46«881 precedendo di un soffio il compagno di squadra Andrea Dovizioso (1'46»895) e il connazionale della Honda Marc Marquez (1'46«960) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per il britannico della Honda Cal Crutchlow (1'47»146) che si lascia alle spalle Andrea Iannone (1'47«169), in sella alla Suzuki, e Dani Pedrosa (1'47»224) suo compagno di marca. In difficoltà le Yamaha: Valentino Rossi partirà soltanto 18°.

