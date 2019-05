JEREZ - Lorenzo Baldassarri vince in moto 2 a Jerez della Frontera. Grande gara del marchigiano che mette subito in fila tutti. Una gara segnata da uno spaventoso incidente subito dopo la partenza, alla ripartenza Baldassarri dopo pochi giri ha conquistato la testa della corsa e non si è fatto più riprendere.

