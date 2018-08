«Ho ricordi straordinari su questa pista, sono curioso di vedere se riuscirò a ripetermi». Valentino Rossi arriva a Brno, pista dove vinse nel 1996 il suo primo Gp nella classe 125, alla caccia del primo successo stagionale. «Sono soddisfatto da questa prima metà di stagione, il secondo posto in campionato è positivo, il problema è che non sono stato finora abbastanza forte per vincere e il distacco da Marquez è sostanzioso -aggiunge il pilota della Yamaha in conferenza stampa alla vigilia della giornata dedicata alle prime due prove libere-. Io e Vinales siamo riusciti a sistemare il bilanciamento della moto, ma dobbiamo capire come andare più veloce». «Proveremo qualcosa di nuovo a Brno nei test, la Yamaha sta lavorando sodo, ma ci sarà bisogno di altro tempo, per adesso dobbiamo concentrarci su questo weekend. Abbiamo fatto dei piccoli progressi in questo periodo, ma c'è bisogno di tempo per fare dei progressi più grossi, abbiamo parlato di varie aree, in modo particolare dell'elettronica», conclude il 39enne pesarese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA