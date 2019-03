Josè Mourinho in un'intervista a beIN Sports France parla così del suo momento e del futuro.«So esattamente cosa non voglio ed è per questo che ho già rifiutato tre o quattro offerte. So anche quello che voglio. Non mi riferisco al nome di un club ma al tipo di lavoro, allo stile del club e spero di averlo»



«Sono passati tre mesi e mezzo dall'ultima volta che ho gestito un club e mi sto preparando a rifarlo - ha aggiunto lo 'Special Onè - Quando ti trovi nel mondo del calcio, tra conferenze stampa, match, sessioni video, analisi delle partite e problemi quotidiani, non hai mai tempo per te. Ho quindi utilizzato questi mesi per resettare. La posizione di un allenatore è speciale e mi piace il lavoro quotidiano. Voglio tornare a lavorare quest'estate, a partire da giugno, per l'inizio della stagione»

