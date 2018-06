di Marco Lobasso

Il mercato internazionale prende forma e i numeri si alzano a dismisura. Marco Verratti torna a essere uno dei protagonisti della campagna acquisti in Europa. L'azzurro è sempre sul punto di lasciare il PSG, almeno secondo le voci di mercato. Questa volta a mettere gli occhi sul centrocampista italiano, che ha 25 anni, almeno secondo quanto scrive il Mundo deportivo, che riprende una notizia del Mirror, è José Mourinho, allenatore del Manchester United. Il portoghese si dice disposto a far spendere al proprio club spendere 115 milioni, per convincere il Paris Saint-Germain a cedere il giocatore. Verratti la scorsa estate era stato a lungo corteggiato dal Barcellona, ma alla fine era rimasto a giocare in Ligue 1.Centrocampista PSG un anno fa era stato inseguito dal Barcellona.

