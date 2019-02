Mou sceglie il suo passato anche per il suo futuro. E si candida per la panchina dell'Inter. Il portoghese vuole tornare a lavorare con la società nerazzurra. Josè, con la setione Moratti, 9 anni fa lasciò il segno, festeggiando a fine stagione il triplete. «Non andrei in un club senza ambizioni. Ho respinto un'offerta economicamente molto vantaggiosa perché amo il calcio ad alti livelli. Questo è il secondo elemento che cerco quando valuto le offerte, il primo è l'empatia con il club, voglio lavorare con le persone con cui sto bene, con cui condivido le stesse idee, non voglio essere in permanente conflitto tra quello che penso io e quello che pensano gli altri». Sono le parole del tecnico portoghese, José Mourinho, in una intervista al britannico 'Telegraph'. L'ex tecnico del Manchester United parla poi del suo amore per l'Inter, squadra con cui realizzò il triplete nella stagione 2009-2010. «Avevo tutto ciò che cerco, c'era gente con cui volevo stare e con cui mi piaceva lavorare, ci sono club come questi e in genere questa è una componente molto importante per avere successo».

