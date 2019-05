di Gianluca Lengua

La Roma starebbe trattando con José Mourinho sulla base di un contratto triennale. La clamorosa indiscrezione proviene dalla Francia e più precisamente dalle colonne dell’Equipe che rivela come l’ex tecnico del Manchester United sarebbe stato contattato da Pallotta per un ritorno in Italia per guidare la Roma. Più volte accostato al Psg, Mourinho sembra allontanarsi dal club francese perché in procinto di confermare Tuchel con un ritocco dell’ingaggio, il presidente della Roma, quindi, che è in attesa di una risposta anche da Antonio Conte negli ultimi giorni sembra molto vicino all’Inter, si starebbe tenendo una porta aperta in caso di rifiuto dell’ex ct della Nazionale. Secondo il quotidiano francese il “sì” di Mourinho sarebbe condizionato dalla qualificazione della Roma alla prossima Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA