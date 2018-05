Napoli, De Laurentiis «Balotelli? E' bravo ma non è una priorità»

«Balotelli non lo ho abbiamo preso in considerazione nonostante sia un bravissimo giocatore e straordinario attaccante». Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, a margine di «Generazione Var», organizzato dall'Università Federico II. «Noi dobbiamo prima di tutto capire con Ancelotti, durante il ritiro - ha affermato - quali sono le possibilità del nostro gruppo esistente». «Sono tanti i nostri calciatori in attacco - ha aggiunto - Sarebbe un torto a chi, con la fede, si è lasciato acquistare per il Napoli e magari non ha ancora mai giocato. Far credere che l'attacco sia una nostra priorità è un errore - ha concluso - noi abbiamo altre priorità».

