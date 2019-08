Napoli in pressing su Icardi è lui il sogno dei tifosi per lo scudetto

Trovare Mauro Icardi in azzurro al rientro dalle vacanze. E' questo il sogno dei tifosi napoletani su cui effettivamente il Napoli sta lavorando nell'ultimo sprint di mercato. L'argentino lascerà l'Inter e ha come priorità la Juventus, per rimanere vicino a Milano, città a cui tiene la moglie e manager Wanda Nara. Il pressing più forte su di lui è però degli azzurri che giocano la Champions League e sono quindi preferiti alla Roma, club che infatti ha mollato la pista rinnovando il contratto a Dzeko. La svolta potrebbe arrivare nella prossima settimana ma il ds Giuntoli sta mettendo a posto tutti i tasselli, mentre lo stesso presidente, Aurelio De Laurentiis, sarebbe sceso in campo nella trattativa con Wanda Nara.



Per Icardi, il Napoli sarebbe disposto ad arrivare a versare 60 milioni nelle casse dell' Inter, offrendo al giocatore un ingaggio da oltre sette milioni l'anno. Un investimento importante per un profilo che rispetta la filosofia del club di De Laurentiis: ha 26 anni, è nel pieno della maturazione e viaggia su una media da oltre 25 gol all'anno, tranne lo scorso burrascoso anno all'Inter quando venne messo fuori rosa e ha chiuso a quota 17. Icardi farebbe impazzire i tifosi e schizzare gli abbonamenti che, nonostante i prezzi bassissimi, sono rimasti più a meno a quota ottomila finora, ma sarebbe accettato anche dallo spogliatoio, tanto che si rincorrono voci su telefonate di Insigne al giocatore per convincerlo a scegliere Napoli. Il suo arrivo cambierebbe il futuro di Arek Milik, che sembra destinato a restare comunque, e renderebbe da sogno un mercato che nei prossimi giorni vedrà già la firma dell'esterno messicano Lozano, per 42 milioni dal Psv Eindhoven. La trattativa è calda, il Napoli c

