NAPOLI - Dura contestazione dei tifosi della Curva A nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Oggi, in diversi punti della città, sono apparsi grandi striscioni con pesanti insulti e attacchi personali contro il patron della società azzurra. Uno è stato esposto davanti al Maschio Angioino, un altro nei pressi del museo Archeologico Nazionale. In totale si tratta di quattro striscioni affissi in diverse zone del capoluogo partenopeo che esprimono il malcontento di una parte della tifoseria per il comportamento del club nel mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA