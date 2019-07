Il Napoli sente aria d'Europa e si esalta, battendo 3-0 in amichevole a Edimburgo il Liverpool campione della Champions League. Carlo Ancelotti mette in campo una batteria di talento per vendicare lo 0-5 dell'amichevole dello scorso anno e soprattutto l'eliminazione dalla Champions proprio per mano dei Reds. Il piano riesce in pieno, anche se dall'altra parte Juergen Klopp, pur schierando molti dei suoi titolari, tiene a riposo le stelle d'attacco Mané, Salah, e Firmino, assenze che si sentono perchè la squadra inglese stenta nella fase di concretizzazione.



Dopo aver stentato nelle prime uscite a Dimaro, nel primo test internazionale della tournée estiva, il tecnico emiliano parte con il 4-2-3-1, schierando un centrocampo a sorpresa con Callejon al centro di fianco a Zielinski, in attesa che tornino i re della mediana Fabian Ruiz e Allan. Davanti c'è una linea a tre con Verdi, Mertens e Insigne alle spalle di Milik. Gli azzurri coprono bene, con Manolas che lavora per inserirsi al meglio nei meccanismi difensivi, e prova a rubare palla e ripartire. La strategia funziona subito, visto che al 17' Mertens inventa un cambio di gioco lungo per Insigne che punta la porta e batte Mignolet con il suo tiro a giro.



Gli azzurri continuano a contenere bene la costruzione della manovra inglese e alla mezz'ora trovano il raddoppio: ancora una palla recuperata a centrocampo dà il via alla galoppata di Insigne che trova lo spazio per crossare verso l'area dove Milik in scivolata fa 2-0. Il Napoli funziona, il Liverpool stenta e quando allo scadere del primo tempo Wijnaldum raccoglie un passaggio in profondità e batte Meret si vede annullare il gol per fuorigioco.



Nella ripresa Ancelotti richiama Manolas, Mario Rui e Mertens e manda dentro Chiriches, Ghoulam e Younes. Il copione resta uguale, il Liverpool costruisce senza mordere, il Napoli prepara le ripartenze e ne trova un'altra al 7' con Insigne che parte in contropiede, tira e trova la risposta di Mignolet, ma sulla deviazione la palla finisce a Younes che sigla il 3-0. Il Napoli comincia a funzionare. Per le conferme il prossimo test è domenica prossima contro il Marsiglia.

