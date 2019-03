Napoli-Udinese, dalle 18.00 La Diretta Ancelotti chiede gol e i 3 punti

Il Napoli torna nel proprio stadio dopo la non del tutto positiva trasferta di Sassuolo ed ospita l'Udinese alle ore 18. Gli azzurri hanno bisogno dei 3 punti per non cedere a quello che potrebbe sembrare un calo delle motivazioni in campionato e blindare il secondo posto dalle squadre che inseguono mentre i friulani, reduci dalla secca sconfitta sul terreno della Juventus, in chiave lotta per la salvezza devono conquistare una tranquillità che al momento la classifica non garantisce.



Napoli con i 3 punti in tasca solo 2 volte negli ultimi 7 impegni di campionato, il 3-0 casalingo sulla Sampdoria della 22esima giornata e lo 0-4 di Parma della 25esima, per il resto 4 pareggi e la sconfitta casalinga con la Juventus per 1-2 del 3 marzo scorso. Udinese vittoriosa in trasferta solo 1 volta in tutto il torneo, in occasione della 5a giornata in casa del Chievo, ma poi negli altri 11 impegni lontano dal Friuli solo 4 pareggi e 7 sconfitte.

