La Nazionale gioca con la maglia verde, è polemica. Bruno Vespa: «Non si svende la storia»

Forza Azzurri! Ah, no. Forza Verdi! Un tifo confuso quello che aspetta i tifosi della Nazionale italiana impegnata nella qualificazioni agli Europei del 2020 contro la Grecia (sabato 12 ottobre a Roma). Nel primo allenamento della Nazionale, lunedì pomeriggio a Coverciano, i giocatori si sono presentati già vestiti di verde, ovvero il colore della terza maglia presentata dallo sponsor tecnico Puma che sarà indossata per la prima e unica volta da Bonucci e compagni sabato all'Olimpico. Gli Azzurri non saranno più azzurri ma verdi. Una volta soltanto, certo, ma tanto basta a innescare la polemica sui social.







«L’Italia gioca con la maglia verde. Bella. Ma quella azzurra è più bella. Perché è la nostra. Non si svende la storia», cinguetta Bruno Vespa su Twitter e raccoglie ironia e consensi.



I motivi di una scelta che divide? Questione di marketing, dicono i malpensanti. Simbolo di rinascita, ribatte il presidente della Figc Gabriele Gravina: «Il verde simboleggia il grande lavoro che stiamo facendo con i giovani. Vogliamo celebrare il rinascimento del calcio italiano con un colore che non sostituisce l'azzurro, ma lo rende ancora più luminoso».A quanto sostenuto dalla Figc, non si tratta della prima volta che la Nazionale indossa il verde: 65 anni fa, contro l'Argentina padrona di casa, l'azzurro e il bainco furono abbandonati proprio per il colore del Rinascimento.

