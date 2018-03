CAMPOBASSO - Splendida quaterna di reti di Pera e colpo grosso della Recanatese nel recupero della 26ª giornata del girone F di Serie D. La squadra guidata dal tecnico Marco Alessandrini ha vinto 4-1 in casa di un brutto e inconcludente Campobasso. I leopardiani hanno vinto con merito grazie a un poker di reti del suo attaccante principe Manuel Pera. Gara chiusa già al 45’ concluso con il punteggio di 3-0: Pera è andato a segno al 5’ con un tiro nell’angolino, al 39’ su rigore dopo una traversa colpita dai molisani con Benvenga e al 45’ di testa. Quarta rete al 7’ del secondo tempo sfruttando la respinta di Landi a una sua prima conclusione. L’unica rete dei rossoblu padroni di casa è arrivata su rigore di Balistreri. A rendere la giornata ancora più buia per il Campobasso l’espulsione per proteste del portiere Landi.



Quella di Pera è la prima quaterna di reti stagionale nel girone F dopo le triplette realizzate finora da Dos Santos (Avezzano 13ª giornata), Minella (Castelfidardo 1ª), Padovani (L’Aquila 16ª), Gabbianelli (Matelica 11ª), Stivaletta (Vastese 15ª) e Cruz (Vis Pesaro 14ª).



Grazie a questa vittoria, la Recanatese sale a 28 punti in classifica e aggancia il San Nicolò al dodicesimo posto, l’ultimo per evitare i playout. Al momento i leopardiani ci finirebbero e incrocerebbero il Monticelli (sedicesimo a -7) ma solo a causa della sconfitta per 1-0 nello scontro diretto contro gli abruzzesi del 5 novembre scorso. Il ritorno è previsto il 25 marzo.

