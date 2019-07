Bartomeu: «Neymar vuole andare via da Parigi ma il Psg non lo molla»

«Neymar vuole andare via dal Paris Saint-Germain ma sappiamo anche che il PSG non vuole che se ne vada». Lo dice il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, in merito a un possibile ritorno di Neymar in blaugrana. «Non mi piace parlare di giocatori di altre società così come a me non piace che parlino dei nostri. Lo ribadisco: non voglio parlarne», conclude Bartomeu in conferenza stampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA