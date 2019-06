Guai a non finire per Neymar. L'asso del Paris Saint-Germain e della nazionale del Brasile, alle prese con la delicata vicenda della ragazza che lo accusa di stupro, si è infortunato e salterà la prossima edizione della Coppa America. Come se non bastasse, nelle ultime ore è stato diffuso un video in cui si vede Neymar in compagnia della modella, in una stanza dell'albergo parigino dove i due si erano dati appuntamento.





Il filmato è stato diffuso in esclusiva da Record TV. Difficile capire come sia stato registrato e da chi, ma nel video si vede un uomo molto somigliante a Neymar, che si stende sul letto e viene raggiunto dalla giovane, Najila Trindade. I due sembrano in teneri atteggiamenti intimi, mentre in sottofondo si sente una versione del celebre brano I'll be missing you. Dopo pochi secondi, però, tutto cambia.



EXCLUSIVO! Assista ao vídeo da suposta briga entre Neymar e modelo que o acusou de agressão e estupro #JornalismoRecord #JornalismoVerdade pic.twitter.com/0K7N4mZe2X — Record TV (@recordtvoficial) 6 giugno 2019

All'improvviso, infatti, si sente il rumore di un oggetto che va in frantumi e la telecamera nascosta mostra la ragazza che inizia a picchiare, che per difendersi tenta di scalciarla. Come riporta anche 20minutos.es , la modella aveva denunciato il calciatore il giorno dopo essere stata condannata al pagamento di alcuni debiti., per difendersi, aveva diffuso in un video le varie conversazioni con la ragazza , ma ora con tutta probabilità sarà chiamato a testimoniare alla polizia brasiliana.Il tempo di certo non mancherà a: il calciatore era giunto ieri in elicottero, direttamente sul campo d'allenamento del ritiro della nazionale brasiliana, ma si è infortunato dopo appena 21' nella prima amichevole contro il Qatar (2-0 per i verdeoro). Trasportato in ospedale, gli è stata diagnosticata una distorsione alla caviglia che non gli permetterà di giocare la

